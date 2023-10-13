Время в Ереване: 11:07:36,   15 Октябрь 2023

Глава МИД Ирана провел встречу с высокопоставленными представителями движений ХАМАС и «Исламский джихад»

Глава МИД Ирана провел встречу с высокопоставленными представителями движений ХАМАС и «Исламский джихад»

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейн Амир Абдоллахиан провел встречу с высокопоставленными представителями палестинских движений ХАМАС и «Исламский джихад».

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Mehr, на встрече обсуждались последние события в Палестине и Газе, состоялся обмен мнениями.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]