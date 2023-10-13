Губернатор представил президенту проводимые в Сюнике программы помощи вынужденным переселенцам из НК 

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял губернатора Сюникской области Роберта Гукасяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, губернатор представил президенту подробности общей ситуации в регионе, в частности, оценку потребностей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, реализуемые программы гуманитарной помощи и дальнейшие действия.

Президент Ваагн Хачатурян поблагодарил губернатора за эффективную организацию проводимых в области в кризисной ситуации масштабных работ, за полное сохранение атмосферы последовательности и солидарности в сложных условиях. В своем выступлении президент подчеркнул, что адекватное противостояние столь масштабной проблеме стало возможным благодаря конструктивным и эффективным шагам правительства и сплоченной и слаженной работе государственных ведомств, получившей также положительную реакцию со стороны международные наблюдатели и представители организаций.

Губернатор, в свою очередь, поблагодарил за прием и слова признательности и отметил, что работа по поддержке вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха организована в экстренном режиме при поддержке многих волонтеров, решаются проблемы первоочередных нужд вынужденных переселенцев, все проблемы получают срочные решения, и текущие программы в основном сосредоточены на потребностях в жилье и обеспечении рабочих мест.