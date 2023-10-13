Закончить российско-украинский конфликт можно только путем переговоров: глава МИД КНР

Только мирные переговоры могут разрешить конфликт между Россией и Украиной. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече в Пекине с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Только путем переговоров можно положить конец конфликту. Китай не откажется от содействия миру и переговорам. Мы всегда будем стоять на стороне мира и диалога", - цитирует Ван И сайт внешнеполитического ведомства Китая.

По его словам, Китай и ЕС должны совместно создать условия для политического урегулирования конфликта и способствовать возвращению мира и стабильности в Европе.

12 октября Боррель прибыл с визитом в Пекин для участия в 12-м раунде китайско-европейского стратегического диалога на высоком уровне. Визит завершится 14 октября.