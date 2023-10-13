Миротворцы РФ формально должны находиться в Нагорном Карабахе до ноября 2025 года: Путин

Миротворцы РФ формально должны находиться в Нагорном Карабахе до ноября 2025 года, этот вопрос будет решен в ходе переговоров. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

«Формально наши миротворцы находятся там до ноября 2025 года, и мы, конечно, в диалоге с партнёрами должны будем определить, решить вопрос о том, что и как мы будем делать в ближайшее время. Это в процессе переговоров мы решим», - сказал Путин.

Он отметил, что когда в ноябре 2020 года была договоренность о пребывании российских миротворцев на этой территории, мандат у них заключался только в одном – в наблюдении за режимом прекращения огня.

«[Тогда] всё-таки окончательно статус Карабаха не был определён – в этом соль проблемы, повторяю ещё раз. А когда Армения признала, что Карабах – это часть Азербайджана, то тогда получилось, что наши миротворцы уже точно, без всяких сомнений, находятся на территории Азербайджанской Республики. И конечно, сейчас – особенно после, прямо скажем, тяжёлых событий, связанных с исходом армянского населения, – ситуация уже изменилась совсем, кардинальным образом», - сказал Путин.