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Президенты Франции и Турции обсудили ситуацию в зоне израильско-палестинского конфликта

Президенты Франции и Турции обсудили ситуацию в зоне израильско-палестинского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Anadolu, обсуждена гуманитарная ситуация в зоне израильско-палестинского конфликта.

Стороны обменялись мнениями относительно усилий по установлению мира.

Турецкий лидер заявил, что западные страны должны предпринять шаги для деэскалации ситуации в зоне израильско-палестинского конфликта, и избегать действий, которые препятствуют установлению мира.


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