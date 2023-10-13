Президент РФ не видит никаких проблем для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит никакой проблемы, которая могла бы помешать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном после событий в Нагорном Карабахе.

“Не вижу никаких проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора сейчас, после событий в Карабахе. Просто не вижу таких проблем”, - как сообщает Арменпресс, сказал Путин на состоявшейся в Бишкеке пресс-конференции.

Он добавил, что Россия будет готова содействовать возобновлению мирных переговоров в надежде на заключение мирного соглашения и предложили в Москве всем коллегам собраться. “Премьер-министр Пашинян знает об этом – я ему говорил, президент Азербайджана об этом знает. Мне кажется, что это вполне возможно”, - отметил он.

По его словам, есть вопросы чисто технического характера, связанные с границей – демаркация, делимитация. “Но это технические, думаю, вопросы: 100 метров – в одну сторону, километр – в другую, это уже не важно. При доброй воле с обеих сторон это всё можно сделать и предпринять следующие шаги, как мы и договаривались когда-то, по развитию торгово-экономических связей и расшивке инфраструктурных проектов”, - заключил президент РФ.