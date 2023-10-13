Посвященные 850-летию со дня смерти Нерсеса Шнорали мероприятия в Риме отложены на неопределенное время

Принимая во внимание военные действия, начатые Азербайджаном 19 сентября, и обезлюдение Нагорного Карабаха, совместные мероприятия Римско-Католической и Армянской Церквей, посвященные 850-летию со дня смерти Нерсеса Шнорали, которые должны были пройти в Риме с 30 ноября по 2 декабря с участием Папы Франциска, Католикоса Всех Армян Гарегина Второго, Католикоса Великого Дома Киликийского Арама Первого и Католикоса-патриарха Дома Киликийского Армянской Католической церкви Рафаела Петроса XXI, отложены на неопределенное время. Об этом сообщили Арменпресс в канцелярии епархии ААЦ в Восточной Европе.