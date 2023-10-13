Путин сообщил о готовности поехать в Армению или принять Пашиняна в РФ

Президент России Владимир Путин допустил, что посетит Армению после нормализации обстановки. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также может посетить РФ, но ему "не до поездок сейчас", отметил российский лидер.

"Мы с ним в контакте. И приглашение есть, и его приглашение есть в Россию. Посмотрим. Мы же все понимаем, мы все взрослые люди. Понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха. Ему, наверное, не до поездок сейчас. Но мы в контакте остаемся, работаем с ним, постоянно на связи. Сложится нормальная обстановка - и я к ним съезжу, и они приедут, он приедет", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал Путин журналистам.

Президент РФ отметил, что совместная работа двух стран не прекращается. "У нас график работы есть соответствующей, выстроен. Все наши службы работают в контакте - и МИД, и экономический блок правительства работает", - подчеркнул он.