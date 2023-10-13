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Ни одна страна в мире не может сравниться с Арменией по темпам роста экономики: Песков

Ни одна страна в мире не может сравниться с Арменией по темпам роста экономики: Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил высокие темпы роста экономики Армении интеграцией со странами СНГ.

"СНГ сохраняет свою актуальность. Посмотрите на темпы роста экономики Армении. Да ни одна страна в мире не может сравниться с Арменией по темпам роста экономики, там, по-моему, 15%", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал представитель Кремля журналистам. 

Он отметил, что "в лучшие времена только Китай такое демонстрировал".

"Вы думаете это просто так? Нет, это продукты интеграции", - уверен Песков.


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