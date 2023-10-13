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Азиатские индексы - 13-10-23

Азиатские индексы - 13-10-23

ТОКИО, 13 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.55% и составил 32315.99 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.44% и составил 2308.75 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.64% и составил 3088.10 пункта, а HANG SENG снизился на 2.33% и составил 17813.45 пункта.


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