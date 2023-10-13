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В отношении Вагифа Хачатряна в Баку проводится сфальсифицированный судебный процесс: пресс-секретарь МИД Армении

В отношении Вагифа Хачатряна в Баку проводится сфальсифицированный судебный процесс: пресс-секретарь МИД Армении

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян опубликовала комментарий в социальной сети X, подчеркнув, что в Баку проводится сфальсифицированный судебный процесс против 68-летнего жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна.

Как передает «Арменпресс», Ани Бадалян происходящий в столице Азербайджана процесс расценила как проявление полного игнорирования всех норм.

«За незаконным похищением, которое является грубым нарушением международного гуманитарного права, последовала публикация видеокадров и фотографий, демонстрирующих страдания 68-летнего человека. Все военнопленные и гражданские лица, все еще удерживаемые в качестве заложников в Баку, должны быть освобождены, как того требуют многие международные правозащитные организации и учреждения», - написала Ани Бадалян.

Вагиф Хачатрян, переезжавший из Нагорного Карабаха в Армению для получения неотложной медицинской помощи, 29 июля 2023 года был похищен на КПП пограничниками Азербайджана и доставлен в Баку. Прокуратура Азербайджана выдвинула против него ряд сфабрикованных обвинений. 13 октября в Баку состоялось досудебное заседание по «делу» Вагифа Хачатряна.


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