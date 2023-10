В отношении Вагифа Хачатряна в Баку проводится сфальсифицированный судебный процесс: пресс-секретарь МИД Армении

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян опубликовала комментарий в социальной сети X, подчеркнув, что в Баку проводится сфальсифицированный судебный процесс против 68-летнего жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна.

Как передает «Арменпресс», Ани Бадалян происходящий в столице Азербайджана процесс расценила как проявление полного игнорирования всех норм.

«За незаконным похищением, которое является грубым нарушением международного гуманитарного права, последовала публикация видеокадров и фотографий, демонстрирующих страдания 68-летнего человека. Все военнопленные и гражданские лица, все еще удерживаемые в качестве заложников в Баку, должны быть освобождены, как того требуют многие международные правозащитные организации и учреждения», - написала Ани Бадалян.

2/2 Illegal abduction,in flagrant violation of IHL, is now followed by publication of videos & photos showing suffering of 68-year-old civilian.



As requested by numerous int’l human rights orgs & institutions, ARM POWs & civilians still kept hostage in Baku should be released. pic.twitter.com/CWXX83ILJp