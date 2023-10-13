Нидерланды готовы содействовать осуществляемым в Армении реформам: временный поверенный в делах Нидерландов в Армении

13 октября Спикер НС РА Ален Симонян принял временного поверенного в делах Королевства Нидерландов в Республике Армения Йапа Фредерикса.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на Национальное собрание, Аллен Симонян заметил послу, что Армения заинтересована в дальнейшем углублении и укреплении армяно-голландских дружественных отношений, подчеркнув и развитие парламентских связей между законодательными органами стран.

Касаясь региональных вопросов, он подчеркнул, что наша страна не перестает прилагать большие усилия для установления долгосрочного мира в регионе.

Ален Симонян подчеркнул, что Армения готова подписать соглашение об урегулировании мира и отношений с Азербайджаном, придерживаясь договоренностей, достигнутых 14 декабря 2021 года в Брюсселе, 6 октября 2022 года в Праге и мая 2023 года в Брюсселе.

Дипломат ответил, что для установления мира в регионе Азербайджану важно признать территориальную целостность Армении.

Был рассмотрен ряд вопросов, связанных с дальнейшей судьбой насильственно переселенных армян из Нагорного Карабаха, приоритетом для которых является безопасность и безоговорочная реализация прав. Обсуждались возможности международных санкций против Азербайджана.

Йап Фредерикс коснулся ратификации Римского статута Национальным собранием РА, посчитав это очень важным шагом. Он отметил, что его страна готова постоянно поддерживать реализуемые в Армении отраслевые реформы.