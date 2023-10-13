Российская гуманитарная миссия доставила в Армению 6 тонн груза
14:40, 13 Октябрь 2023
Российская гуманитарная миссия доставила в Армению 6 тонн гуманитарного груза.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Российский центр науки и культуры в Ереване.
Отмечается, что прибывшие из России специалисты предоставят гуманитарный груз вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха.
В гуманитарном грузе предметы личной гигиены, бытовой химии и не скоропортящиеся продукты, в том числе крупы, каши и детское питание.
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