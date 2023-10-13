Российская гуманитарная миссия доставила в Армению 6 тонн груза

Российская гуманитарная миссия доставила в Армению 6 тонн гуманитарного груза.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Российский центр науки и культуры в Ереване.

Отмечается, что прибывшие из России специалисты предоставят гуманитарный груз вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха.

В гуманитарном грузе предметы личной гигиены, бытовой химии и не скоропортящиеся продукты, в том числе крупы, каши и детское питание.