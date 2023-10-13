Время в Ереване: 11:07:36,   15 Октябрь 2023

Министр внутренних дел Армении принял посла Франции

Министр внутренних дел Армении принял посла Франции

13 октября Министр внутренних дел Республики Армения Ваге Казарян принял чрезвычайного и полномочного посла Франции в Армении Оливье де Котини.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Полиции РА, Ваге Казарян поздравил посла с назначением на эту должность.

Министр представил послу последние события, в частности, что в результате этнической чистки, проведенной Азербайджаном в Нагорном Карабахе, десятки тысяч людей лишены права безопасно, свободно и достойно жить на своей родине и под угрозой их физической безопасности переехали в Республику Армения.

Ваге Казарян отметил, что МВД также принимает непосредственное участие в работе по обеспечению прав вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Высоко оценив армяно-французские дружеские отношения, министр подчеркнул готовность укреплять и развивать их и в сфере правоохранительной деятельности.

Поблагодарив за теплый прием, Оливье де Котини также отметил готовность французской стороны расширять сотрудничество. Он особо остановился на состоявшихся несколько дней назад в Армении в рамках ЕС крупномасштабных командно-штабных учениях «HOPE-2023» и подчеркнул активное участие Франции.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]