Россия готова содействовать подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном: Владимир Путин

Россия готова содействовать подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном и может организовать переговоры в Москве.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой ТАСС, опубликовавшем заявление президента России Владимира Путина на встрече в узком формате с лидерами стран СНГ.

«На повестке дня стоит подготовка мирного договора, чтобы окончательно поставить точку в этом застарелом конфликте. Российская сторона, безусловно, готова оказать нашим партнерам всемерное содействие в этом, в частности, согласна с организацией в Москве переговоров, в каком угодно формате», - сказал Путин.

По словам президента России, речь идет и о переговорах между министрами иностранных дел и экспертами Армении и Азербайджана.

«Конечно, будем способствовать тому, чтобы эти переговоры завершились достижением мирного соглашения, которое подпишут лидеры этих стран. Повторяю - выбор всегда за соответствующей страной. Мы готовы создать необходимые условия для этой работы», - подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, за последние 3 года российская сторона приложила значительные усилия для предотвращения эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и прекращения военных действий.

По его словам, за эти три года была проделана большая работа в трехстороннем формате Армения-Россия-Азербайджан.