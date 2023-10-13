В ближневосточных странах проходят демонстрации в поддержку палестинцев: в Париже митинг был разогнан слезоточивым газом

В арабских странах ожидаются демонстрации в поддержку палестинцев сектора Газа. Тысячи иракцев уже начали собираться в Багдаде. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на BBC.

Лидеры ХАМАС и «Хезболлы» призвали во всем арабском и исламском мире после пятничной молитвы провести акции на улицах и площадях.

Помимо Ирака, демонстрации проходят и в других странах Ближнего Востока, в частности в Ливане, Тунисе и Иордании.

Акция ожидается у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

Демонстрации в поддержку палестинцев также были организованы в ряде французских городов, несмотря на то, что правительство страны запретило подобные демонстрации. Для разгона акции, организованной в центре Парижа, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Есть и арестованные.

12 октября президент Франции обратился к народу с призывом воздержаться от подобных действий, чтобы не допустить внутреннего раскола.

Эммануэль Макрон также сообщил, что в результате атаки ХАМАС в Израиле погибли 13 граждан Франции, 17 человек пропали без вести и, скорее всего, находятся в заложниках у ХАМАС.

Германия также запретила пропалестинские демонстрации, ссылаясь на риск антисемитских заявлений и насилия.

7 октября более 1500 боевиков ХАМАС прорвались через заграждение и вторглись на территорию Израиля из сектора Газа. Число жертв в Израиле достигло 1300. 150 человек взяты в заложники. Израиль объявил войну ХАМАС и наносит удары по множественным целям. Число жертв в секторе Газа достигло 1400. Израиль также начал тотальную блокаду Газы, отрезав доступ к воде, электричеству, топливу, продуктам питания и к другим товарам первой необходимости.