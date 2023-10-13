На КПП «Ларс» очередей нет: министр экономики Армении

Министр экономики Армении Ваан Керобян на брифинге с журналистами ответил на вопросы, касающиеся возможных проблем в экономическом сотрудничестве с Россией и очередей на КПП «Ларс».

Как передает «Арменпресс», был задан вопрос, могут ли армянские экспортеры потерять российский рынок по причине определенной напряженности в армяно-российских отношениях. Министр ответил: «Около 40 % нашего экспорта идет в Россию. Хозяйственники работают, все нормально, проблем нет».

Касаясь проблем, возникших в последнее время на КПП «Ларс», в частности того, что грузовики с армянским коньяком несколько дней стояли на КПП, Керобян сообщил, что на данный момент очередей на КПП уже нет.

Он напомнил, что после июня прошлого года в соответствии с договоренностями между ним и министром экономического развития РФ на КПП «Ларс» открылись новые проходы и были упрощены процессы.

Очереди были всего два дня, сейчас их нет, добавил министр.

На КПП «Ларс» в начале октября десятки фур с коньяком стояли в очереди для прохождения контроля. Российская таможенная служба осуществляла контроль над ввозимым из Армении коньяком, объясняя это тем, что обнаружены нарушения: поддельные коньяки и т. п. Однако поздним вечером 4 октября российская сторона отозвала установленный ею новый регламент в отношении коньяка.