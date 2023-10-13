Вопросы анклавов будут решены в рамках процесса делимитации и демаркации: министр ТУИ Армении

По мнению министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна, насколько вопрос анклавов кажется проблемным в переговорах между Арменией и Азербайджаном, настолько он и прост, потому что существуют карты и правовые основы.

Как передает «Арменпресс», Гнел Саносян на брифинге с журналистами отметил, что не все карты приемлемы в этом процессе. Карта из учебника - это одно и совершенно другое карта государственных границ с точки зрения ее правовой основы. По словам министра, любая территория, называемая анклавом, также должна иметь определенную правовую основу.

«Когда две страны признают территориальную целостность друг друга, после этого должен произойти процесс делимитации и демаркации, в результате которого границы будут уточнены во всех аспектах. Внимание обращается не на слова, а на юридические документы. Говоря об анклавах, никогда не следует забывать о нашем Арцвашене, который довольно велик, и подкреплен правовыми нормами. Когда начнется процесс делимитации и демаркации, все вопросы, связанные с анклавами, будут решаться в именно в этих рамках», - сказал Саносян.

Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «восемь азербайджанских сел остаются на территории Армении и их необходимо вернуть». На что премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил, что рассмотрение темы анклавов неизбежно по простой причине, поскольку в 29 800 квадратных километров территории Армении входит также Арцвашен, который в настоящее время находится в территории Азербайджана. «Обсуждение темы анклавов неизбежно по одной простой причине: в 29 800 квадратных километров входит и Арцвашен. Ни одна власть, ни один представитель Республики Армения не имеет права ставить крест на суверенной территории Республики Армения. Но есть еще одна важная деталь: кто бы ни говорил об анклавах, он должен положить на стол карту, потому что на чем же основано существование этого анклава», - сказал премьер-министр Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению.