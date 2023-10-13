Следующее заседание Совета руководителей таможенных служб государств СНГ пройдет в Узбекистане

Делегация во главе с заместителем председателя Комитета государственных доходов Республики Армения Ашотом Мурадяном в онлайн формате приняла участие в 77-м заседании Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ, проходившем в Республике Таджикистан. В заседании участвовали таможенные органы России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана, также представители Исполкома СНГ и Комиссии ЕЭК.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение КГД, в ходе заседания были обсуждены и подписаны 12 решений, в том числе о маркировке транспортных и коммерческих документов таможенными органами, ввозе товаров физическими лицами, особенностях таможенного декларирования, навигации точки с целью прослеживаемости перевозки. Также была обсуждена и одобрена программа работы Совета на 2024 год.

За активное участие в работе Совета руководителей правоохранительных подразделений Совета таможенной службы СНГ сотрудники КГД РА были награждены нагрудными знаками «За развитие сотрудничества правоохранительных подразделений таможенных служб государств-участников СНГ».

Очередное заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ решено провести в первом полугодии 2024 года в Республике Узбекистан.