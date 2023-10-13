В Баку прошло досудебное заседание по делу Вагифа Хачатряна, похищенного азербайджанскими пограничниками

В Ясамальском районном суде Баку состоялось досудебное заседание по делу жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна, который на КПП незаконно был похищен азербайджанскими пограничниками при переходе по Лачинскому коридору в Республику Армения.

«Арменпресс» передает, что об этом сообщают азербайджанские СМИ.

В Азербайджане Вагифа Хачатряна ложно обвинили в «проведении геноцида» в селе Мешали Ходжалинского района.

Гособвинитель Мугадес Султанов попросил передать дело в суд и не менять меру пресечения обвиняемому.

Рассмотрение уголовного дела назначено на 17 октября.

Вагиф Хачатрян, переезжавший из Нагорного Карабаха в Армению для получения неотложной медицинской помощи, 29 июля 2023 года был похищен на КПП пограничниками Азербайджана и доставлен в Баку.