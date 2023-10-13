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В Госдуму РФ внесен протокол о расширении возможности поставок нефтепродуктов в Армению

В Госдуму РФ внесен протокол о расширении возможности поставок нефтепродуктов в Армению

Правительство РФ представило в Госдуму на ратификацию протокол внесения изменений в соглашение между правительствами России и Армении о сотрудничестве в поставках в Армению природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

Протокол был подписан 1 июня 2023 года в Москве. Он предусматривает замену возможности поставок нефтяного гудрона возможностью поставок нефтяного битума без взимания таможенной пошлины на  вывоз.


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