«Artsakh Career Expo» - лучшая площадка поиска работы для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха

Ярмарка вакансий «Artsakh Career Expo», которая пройдет 31 октября в бизнес-центре «Элит Плаза», предоставит вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха возможность найти работу в ведущих компаниях Армении.

На ней различные компании представят свои вакансии и ознакомят с деятельностью компании.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» соучредитель и организатор выставки Мане Барегаймян рассказала, что «Artsakh Career Expo» - это спонтанная инициатива, автором идеи была она сама. «Видя в каком положении были вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха, мы решили, что им понадобится время для адаптации. И через две недели можно будет организовать для них ярмарку вакансий», - сказала он и сообщила, что ярмарка будет работать с 13:00 до 20:00.

По словам Мане Барегаймян, они уверены, что ярмарка заинтересует многих, но не ожидали такого большого резонанса, и распространив информацию в Интернете, увидели, как много людей заинтересовались ею.

С Мане вместе работают ее коллеги Ани Асоян, Эмма Мамунц, Искуи Степанян. Она признала, что хотя у них есть сторонники, но в основном выставку они проводят на собственные средства. «Мы обращались в различные организации за сотрудничеством: «Элит Плаза» бесплатно предоставила зал, фонд «Товмасян» поддержал в вопросах питания, грузоперевозок и маркетинга», - подчеркнула Мане Барегамян.

Говоря об организациях, которые будут на ярмарке, она сообщила, что это более 25 организаций работодателей из самых разных отраслей: ИТ-компании, платформы сферы услуг, операторы мобильной связи и т. д. Есть и отдельная образовательная часть. «Мы хотим, чтобы люди нашли на ярмарке не только работу, но и интересные курсы и программы, которыми они смогут воспользоваться со скидками или бесплатно. Первым нашим условием было участие компаний, имеющих не менее 20 вакансий. Таким образом, вероятность трудоустройства будет максимально высокой», - сказала Мане Барегаймян.

На ярмарке выступят и спикеры, которые проведут мастер-классы, помогут людям составить правильные резюме, подать документы в соответствующие учреждения и т. д.

«Мы постараемся провести такое мероприятие, чтобы участники смогли найти работу, приобрести знания, развиваться. Наша главная цель - арцахские армяне, но мероприятие открытое и бесплатное. Оно не коммерческое, оно проводится лишь в благотворительных целях», - заключила соучредитель-организатор «Artsakh Career Expo».