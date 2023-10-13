Иран не исключает вероятности открытия и других фронтов против Израиля

Как передает «Арменпресс», министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью телеканалу Al Mayadeen, данном в Бейруте заявил: «В свете продолжающейся агрессии и военных преступлений, (совершаемых Израилем против палестинцев), а также блокады Газы вероятность открытия других фронтов (против еврейского государства) существует».

По словам министра иностранных дел Ирана, исламские государства «не должны мириться с преступлениями, которые творит Израиль». «Лишение гражданского населения воды и электричества, а также непрерывные бомбардировки жилых районов Газы» он назвал военным преступлением.

Абдоллахиян добавил, что Иран «продолжает оказывать политическую и информационную поддержку палестинскому сопротивлению». Он подчеркнул, что между Ираном и Саудовской Аравией «существует координация в рамках общей стратегии по поддержке Палестины».

До визита в Ливан Амир Абдоллахиян побывал в Ираке, затем отправится в Сирию. Министр иностранных дел Ирана начал региональное турне, чтобы обсудить текущие военные операции между Израилем и ХАМАС.

7 октября более 1500 боевиков ХАМАС прорвались через заграждение и вторглись на территорию Израиля из сектора Газа. Число жертв в Израиле достигло 1300. В заложники взяты 150 человек. Израиль объявил войну ХАМАС и наносит удары по множественным целям. Число жертв в секторе Газа достигло 1400. Израиль также начал тотальную блокаду Газы, отрезав доступ к воде, электричеству, топливу, продуктам питания и к другим товарам первой необходимости.