Тигран Авинян присягнул на должность мэра Еревана

В мэрии Еревана состоялась церемония инаугурации избранного на днях мэра Тиграна Авиняна.

Как передает «Арменпресс», инаугурация мэра прошла на внеочередном заседании Совета старейшин Еревана.

В начале церемонии прозвучал гимн Республики Армения, после чего были вынесены флаг и герб Еревана, запись Закона РА «О местном самоуправлении в городе Ереване» и цепь мэра Еревана.

Также был привезен камень с клинописью, рассказывающей об основании Эребуни-Еревана, датированной 782 годом до н.э. Тигран Авинян принял присягу, возложив руку на этот камень. Он зачитал текст присяги:

«Вступая в должность мэра Еревана, столицы Республики Армения, клянусь:

При осуществлении полномочий мэра Еревана соблюдать Конституцию и Законы Республики Армения, решения Совета старейшин, честно и добросовестно выполнять полномочия мэра Еревана, служить процветанию Еревана, действовать во благо жителей.

Обязуюсь:

Заботиться о сохранении и приумножении богатств нашей древней столицы, защищать права, законные интересы и собственность общины, с безграничной преданностью поддерживать веру народа, способствовать ее материальному и духовному росту, быть сторонником каждой благородной инициативы, направленной на реализацию заветных идей моих сограждан».

На церемонии инаугурации мэра Еревана присутствовали президент Армении Ваагн Хачатурян, премьер-министр Никол Пашинян, спикер Национального собрания Ален Симонян и другие официальные лица.