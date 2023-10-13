Израиль в Газе и Ливане применил снаряды с белым фосфором: Human Rights Watch

Правозащитная организация «Human Rights Watch» обвинила Израиль в использовании в своих военных операциях в Газе и Ливане снарядов с белым фосфором, заявив, что использование такого оружия подвергает мирных жителей риску серьезных и долгосрочных заболеваний. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на заявление организации.

«На основании проверенных видеозаписей и показаний очевидцев Human Rights Watch установила, что израильские войска использовали белый фосфор в ходе военных операций в Ливане и Газе 10 и 11 октября 2023 года» - отмечает организация.

После этого заявления агентство Reuters запросило объяснение у Армии обороны Израиля, которая ответила, что «в настоящее время им не известно о применении оружия, содержащего белый фосфор, в секторе Газа». Информацию об использовании снарядов с белым фосфором в Ливане в АОИ не прокомментировали.

7 октября более 1500 боевиков ХАМАС прорвались через заграждение и вторглись на территорию Израиля из сектора Газа. Число жертв в Израиле достигло 1300. 150 человек взяты в заложники. Израиль объявил войну ХАМАС и наносит удары по множественным целям. Число жертв в секторе Газа достигло 1400. Израиль также начал тотальную блокаду Газы, отрезав доступ к воде, электричеству, топливу, продуктам питания и к другим товарам первой необходимости.