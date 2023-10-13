При содействии Торговой палаты Бельгия-Армения в Ереван прибудет делегация представителей бельгийских компаний

При содействии Торгово-промышленной палаты Бельгия-Армения и Агентства экспорта и инвестиций Валлонии (AWEX) 18 - 19 октября в Ереван прибудет делегация представителей бельгийских компаний. Как передает «Арменпресс», главным спонсором встречи выступает компания AWEX. По инициативе агентства 19 октября состоится официальный прием, а также индивидуальные встречи с представителями бельгийских компаний.

Армения является 121-й страной-импортером Бельгии (в Армению экспортированы бельгийские товары на сумму 86 миллионов €) и 94-й страной-поставщиком (в 2022 году в Бельгию экспортированы армянские товары на сумму 136,2 миллиона €). С 2020 года товарооборот между Бельгией и Арменией увеличился почти втрое и, как ожидается, в 2023 году он превысит 300 миллионов €. В течение последних нескольких лет торговый баланс был в пользу Армении. В товарообороте преобладает торговля драгоценными камнями, металлами и продукцией химической и фармацевтической отрасли.

Для участия в этой встрече зарегистрировались пять бельгийских компаний.

Buzon: Производство строительных материалов;

Lotronic: Осветительное оборудование;

Medaro (www.medaro.be): ароматические и лекарственные растения;

JGI Hydrometal: переработка отходов цветных металлов;

Citadel Real Estate: развитие недвижимого имущества.

Компаниям-участникам будет предоставлена ​​возможность найти партнеров для импорта продукции и поставщиков, а также инвестировать в Армению.

Ниже мы представляем некоторые бельгийские продукты, которые уже представлены на армянском рынке:

Шоколадное сырье для производства высококачественных кондитерских изделий (Cargill Chocolate);

Большой выбор пива в супермаркетах Parma и Houl;

Смазочные материалы Bardahl, доступные в Autosan;

Украшения от Ice-Watch доступны онлайн, а также в Dalma Garden Mall;

Современная посуда от Eternum доступна в Complex Bar.

Помимо вышеперечисленных компаний, соглашения о сотрудничестве для армянских партнеров в настоящее время подготовили и различные пивоваренные и фармацевтические компании.

Целью данной инициативы является укрепление и расширение экономических отношений между Арменией и Бельгией.

Недавно верительные грамоты президенту Республики Армения Ваагну Хачатуряну вручил Эрик де Мунк, назначенный первым резидент послом Королевства Бельгия в Республике Армения.