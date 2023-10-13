Европейские индексы - 12-10-23

МОСКВА, 13 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.23% и составил 15425.03 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.37% и составил 7104.53 пункта, британский FTSE вырос на 0.32% и составил 7644.78 пункта, а российский RTSI вырос на 2.11% и составил 1026.42 пункта.