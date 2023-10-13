Цены на цветные металлы - 12-10-23

ЛОНДОН, 13 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 12 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.32% и составила 2208.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.50% и составила 8070.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.05% и составила 2078.00 долларов США, цена на никель выросла на 1.27% и составила 18685.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.98% и составила 25195.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.20% и составила 2478.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 55630.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33420.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.