Министр ИД Армении принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил МИД Армении.

На встрече были обсуждены вопросы процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость исключения любых посягательств, применения силы и угрозы силой против суверенитета и территориальной целостности РА, а также необходимость продолжения переговорного процесса в соответствии с ключевыми положениями заявления, принятого по итогам четырехсторонней встречи, состоявшейся в Гранаде 5 октября.

Собеседники коснулись и насильственного перемещения более 100 000 жителей Нагорного Карабаха, ситуации, сложившейся в результате фактической этнической чистки Нагорного Карабаха, необходимости решения прав армян Нагорного Карабаха и существующих гуманитарных проблем.