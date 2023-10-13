"Ереванский бестселлер": на первой строчке "Черная пантера" Ашота Агабабяна: армянская литература, сентябрь, 2023

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей. Данные рейтинга составлены по итогам продаж за сентябрь.

На первом месте роман Ашота Агабабяна “Чёрная пантера-1”, рассказывающий о трёх Арцахских войнах и о дальнейших событиях. В романе автор впервые обращается и к нашим дням, будучи свидетелем сегодняшних событий, пытается объяснить, почему мы проиграли прошлую войну, а главное, что нужно делать сегодня, прямо сейчас, чтобы изменить ситуацию в нашу пользу. Этт роман - обращение и послание всем армянам.

На втором месте роман Рубена Есаяна “На расстоянии 13 км от тоннеля”, который является первым романом жанра триллер в армянской литературе. В нем рассказывается о группе студентов, обучающихся на одном из факультетов Ереванского государственного университета, которые в конце учебного года, после экзаменов, решают выехать за город. Но они даже не представляют, какой ужас ожидает их там...

На третьем месте роман Ашота Агабабяна “Ловушка”. Имя и фамилия главного героя “Ловушки” по понятным причинам не раскрываются в прессе, он не появляется на телеэкранах. О его деяниях и его исключительной деятельности и о людях, подобных ему обычно молчат или говорят лишь спустя десятилетия. Эти люди, прошедшие специальную подготовку, в судьбоносное для страны время, своими исключительными действиями предоставляют родине неоценимые услуги. Но обычно их “забывают”. Герой романа Ашота Агабабяна “Ловушка” - один из этих исключительных людей, живущий рядом с нами разведчик Джон Ганисян. В основе романа история его драматической жизни и его невероятная деятельность.

На четвертом месте "Шела" Григора Кешишяна. Роман "Шела" был самой популярной книгой этого лета. Это безнадежная история любви армянского молодого человека и еврейской девушки в Бейруте в 1940-х годах и встреча с прошлым спустя десятилетия. Этот роман Григора Кешишяна ранее публиковался только в сборниках, теперь же он представлен читателю в обновленной редакции.

На пятом месте “Властелин тайн” Ашота Агабабяна. В романе "Властелин тайн" впервые представлена ​​одиссея жизни одного из самых скрытных сотрудников госбезопасности СССР ХХ века - легендарного шпиона генерал-майора Ивана (Ованнеса) Ивана Агаянца, человека, о котором запрещено было писать около 90 лет. Эта, казалось бы, невероятная история полностью основана на богатых архивных материалах и на фактических данных. В основе всего этого - невероятные действия главы разведывательной сети СССР в Тегеране, в Париже, ставшего впоследствии начальником Особого управления дезинформации Госбезопасности СССР, а затем заместителем начальника разведки СССР, Ивана Агаянца, поднявшего разведку СССР на новый уровень.

На шестом месте "Встреча с прошлым" Григора Кешишяна. В сборнике советского армянского писателя Григора Кешишяна "Встреча с прошлым", переехавшего из Ливана в Армению, рассказы и роман "Завещание", который был очень известен и популярен. История об армянских детях, волею судьбы оказавшихся в США, которые спустя десятилетия возвращаются в Армению, чтобы воссоединиться здесь со своей семьей. В сборник и рассказ об известном художнике Гарзу. Объединяет все эти произведения идея противостояния прошлому.

На седьмом месте сборник рассказов и публицистики Вазгена Саркисяна “Что же вы делаете, ребята?”. Вазген Саркисян пишет: “Я не боюсь. Я никого не боюсь. Предупреждаю, бывает, что в истории остаются лишь следы. Наша история не должна остановиться на наших следах ...

"Город добрых дел" на восьмом месте. Это книга привлечет читателя не только своим сюжетом, но и жанровым своеобразием. Она была написана Марком Ареном и пятью молодыми людьми. Маленькие истории, вошедшие в него, рассказывают о могучей силе доброты, о том, как пост девушки в Facebook очень быстро распространяется, призывает людей делать добрые дела и делает Ереван городом добрых дел.

На девятом месте "Одинокий" Ашота Агабабяна. По словам автора, в этой книге читатель впервые откроет для себя ряд событий, считавшихся в последние десятилетия государственной тайной, которые могут показаться мифами, но они абсолютно реальны. Роман основан на секретных открытиях академика Григора Гурзадяна.

И на десятом месте роман "Агапи" Овсепа Варданяна. Роман рассказывает о невинной истории любви главной героини Агапи, исповедующей армянское православие, а любимый ею юноша - католик. И история любви молодой девушки Агапи и ее возлюбленного Иакова превращается в трагедию...

Роман “Агапи” был опубликован в 1851 году в Константинополе. Текст был напечатан армянскими буквами, но на турецком языке. Он оставался в безвестности в течение ста лет.

Տեղ Փոփ. Գիրք Հրատ. Քանակ 1 նոր Աշոտ Աղաբաբյան, «Սև հովազ –1» Բուկինիստ 359 2 0 Ռուբեն Եսայան «Թունելից 13 կմ հեռավորության վրա» հեղ․հրատ 351 3 +5 Աշոտ Աղաբաբյան, «Թակարդ» Բուկինիստ 37 4 -3 Գրիգոր Քեշիշյան, «Շելա» Դավինչի 35 5 +5 Աշոտ Աղաբաբյան, «Գաղտնիքների տիրակալը» Բուկինիստ 30 6 -2 Գրիգոր Քեշիշյան, «Հանդիպում անցյալի հետ» Դավինչի 30 7 * Վազգեն Սարգսյան, «Էս ի՞նչ եք անում, տղերք» Վերնատուն 19 8 -3 «Բարի գործերի քաղաքը» Բուկինիստ 19 9 -2 Աշոտ Աղաբաբյան, «Մենակը» Բուկինիստ 17 10 * Հովսեփ Վարդանյանի, «Ագապի» Բուկինիստ 17

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян

Книги, получившие премию проекта “Ереванский бестселлер”, не включены в список

В составлении рейтингового списка участвовали книжные магазины: “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66), “Новый книжный магазин”.