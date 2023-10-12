На данный момент среди пострадавших в результате военных действий в Израиле нет ни армян, ни граждан Армении: МИД

На данный момент среди пострадавших в результате военных действий в Израиле нет ни армян, ни граждан Республики Армения. Армянская церковь в Иерусалиме не пострадала. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

“По имеющимся данным, армяне проживают в следующих городах Израиля: Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа, Петах-Тиква, Бат-Ям.

Посольство Армении в Израиле находится в постоянном контакте с местными властями, армянскими организациями и частными лицами. Горячая линия посольства Армении действует с 9 октября, и основные вопросы, заданные в ходе поступивших до сих пор телефонных звонков, связаны с наличием рейсов из Израиля в Армению в случае необходимости.

Отметим, что в настоящее время аэропорт Бен-Гурион продолжает работать, авиакомпании осуществляют полеты. В посольстве также осуществляется добровольная регистрация граждан Армении, желающих вернуться в Армении, с целью принятия необходимых мер в зависимости от развития ситуации.

До сих пор зафиксирован запрос о возвращении в Армению трех граждан Республики Армения, которые проходят обучение в Международной школе Восточного Средиземноморья (The Eastern Mediterranean International School, EMIS). Посольство Армении в Израиле оказало данным гражданам необходимую поддержку. При дальнейшем развитии ситуации мы предоставим дополнительную информацию”, - говорится в сообщении МИД.

В посольстве Армении в Израиле продолжает работать круглосуточная горячая линия: +972 50 6670345 (прямой телефонный звонок), а горячая линия МИД Армении: +374 (55) 620111 (номер также доступен через приложения WhatsApp и Viber).