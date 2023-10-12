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В Азербайджане произошло землетрясение

В Азербайджане произошло землетрясение

На территории Ленкоранского района Азербайджана 12 октября, в 19:54, произошло землетрясение магнитудой 3,6.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, очаг землетрясения залегал на глубине 12 км. Землетрясение ощущалось силой до 3 баллов.


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