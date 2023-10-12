Замглавы МИД Армении и член Европарламента обсудили вопросы региональной безопасности

Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян 12 октября принял делегацию во главе с членом Комитета Европарламента по иностранным делам Виолой фон Крамон-Таубадель.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, заместитель министра высоко оценил принципиальную позицию Европарламента в вопросах первостепенной важности для армянской стороны, подчеркнув принятую 5 октября резолюцию “Ситуация в Нагорном Карабахе после нападения Азербайджана”, в которой резко осудил спланированные и неоправданные действия Азербайджана против армян Нагорного Карабаха.

Паруйр Ованнисян подробно представил собеседникам ситуацию, сложившуюся в результате насильственного переселения более 100 тысяч наших соотечественников в результате политики этнической чистки, проводимой Азербайджаном в Нагорном Карабахе, и в этом контексте передал слова благодарности за гуманитарную помощь со стороны Европейского Союза и стран-членов ЕС.

Стороны обсудили ряд других вопросов партнерской повестки Армения-ЕС, в том числе межпарламентского сотрудничества. Были затронуты вопросы региональной безопасности.