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Замглавы МИД Армении принял замдиректора IFRC

Замглавы МИД Армении принял замдиректора IFRC

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгян 12 октября встретился с заместителем директора Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) по европейскому региону Марией Алькасар Кастилья. Во встрече также приняли участие генеральный секретарь Армянского общества Красного Креста Анна Егиазарян и менеджер программ и операций IFRC в Армении Хишам Диаб.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, были обсуждены вопросы, связанные с решением правовых и гуманитарных проблем, с которыми сталкиваются более 100 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Заместитель министра иностранных дел поблагодарил Армянское общество Красного Креста и IFRC за оказанную поддержку.

Была подчеркнута важность оценки и целенаправленного реагирования на основные потребности беженцев в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В этой связи был отмечен опыт IFRC, а также взаимная поддержка национальных обществ.


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