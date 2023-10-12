Известен стартовый состав сборной Армении на матче против Латвии

Стал известен стартовый состав сборной Армении по футболу на очередной матч отборочного тура чемпионата Европы.

Как сообщает Арменпресс, Александр Петраков включил в стартовый состав сборной следующих игроков: Огнен Чанчаревич, Наир Тикнизян, Степа Мкртчян, Вараздат Ароян, Георгий Арутюнян, Артак Дашян, Угочукву Иву, Эдуард Сперцян, Тигран Барсегян, Лукас Селараян, Норберто Балекян.

Матч начнется в 20:00 по ереванскому времени.