Известен стартовый состав сборной Армении на матче против Латвии
19:04, 12 Октябрь 2023
Стал известен стартовый состав сборной Армении по футболу на очередной матч отборочного тура чемпионата Европы.
Как сообщает Арменпресс, Александр Петраков включил в стартовый состав сборной следующих игроков: Огнен Чанчаревич, Наир Тикнизян, Степа Мкртчян, Вараздат Ароян, Георгий Арутюнян, Артак Дашян, Угочукву Иву, Эдуард Сперцян, Тигран Барсегян, Лукас Селараян, Норберто Балекян.
Матч начнется в 20:00 по ереванскому времени.
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