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Лидеры Турции и ОАЭ обсудили израильско-палестинский конфликт

Лидеры Турции и ОАЭ обсудили израильско-палестинский конфликт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Anadolu, лидеры двух стран обсудили последние события вокруг израильско-палестинского конфликта.

В ходе беседы Эрдоган отметил, что деэскалации отношений между Израилем и Палестиной можно добиться благодаря позитивным шагам со стороны международного сообщества, в первую очередь стран региона.


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