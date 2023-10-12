Премьер-министр Пашинян принял спецпредсатвителя ЕС Тойво Клаара
17:27, 12 Октябрь 2023
Премьер-министр Никол Пашинян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, на встрече также присутствовал глава делегации ЕС в Республике Армения, посол Василис Марагос.
Были обсуждены вопросы, связанные с процессом урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, была подчеркнута важность продолжения процесса.
Была затронута гуманитарная ситуация, которая возникла в связи с вынужденным переселением более 100 тысяч наших соотечественников в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки в Нагорном Карабахе.
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