Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-10-23

ЕРЕВАН, 12 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 12 октября, курс доллара США вырос на 2.49 драмa и составил 397.71 драм. Курс евро вырос на 3.28 драмa и составил 422.29 драм. Курс российского рубля вырос на 0.14 драмa и составил 4.10 драм. Курс британского фунта вырос на 3.14 драмa и составил 488.98 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 330.87 драмa и составила 23927.06 драм. Цена серебра выросла на 6.28 драмa и составила 282.20 драм.