Азиатские индексы - 12-10-23

ТОКИО, 12 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.75% и составил 32494.66 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.50% и составил 2342.49 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.94% и составил 3107.90 пункта, а HANG SENG вырос на 1.93% и составил 18238.21 пункта.