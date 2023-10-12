Секретарь Совбеза Армении и спецпредставитель ЕС обсудили предстоящую встречу Пашинян-Алиев-Мишель

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 12 октября принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата СБ Армении, в ходе встречи собеседники затронули проблемы безопасности региона и вопросы сохранения стабильности. Стороны обсудили подготовку к запланированной в Брюсселе трехсторонней встрече.

В конце октября в Брюсселе планируется встреча премьер-министра Армении и президента Азербайджана при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля.