Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо

Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо. Об этом сообщает ряд арабских СМИ.

По предварительным данным, работа двух аэропортов приостановлена. В окрестностях международного аэропорта Дамаска действует противовоздушная оборона.

Сирийское телевидение подтвердило факт нанесения ударов по аэропортам.