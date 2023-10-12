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Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо

Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо

Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо. Об этом сообщает ряд арабских СМИ.

По предварительным данным, работа двух аэропортов приостановлена. В окрестностях международного аэропорта Дамаска действует противовоздушная оборона.

Сирийское телевидение подтвердило факт нанесения ударов по аэропортам.


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