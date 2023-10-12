Иран рассчитывает в скором времени запустить с «Газпромом» проекты на сумму $40 миллиардов

Иран разрабатывает совместные проекты с «Газпромом» на сумму $40 миллиардов, уже завершает переговоры и рассчитывает реализовать эти проекты в ближайшее время. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом на международной конференции «Российская энергетическая неделя» сообщил журналистам министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

«Мы определили очень хорошие проекты, провели хорошие переговоры с «Газпромом», пришли к хорошему взаимопониманию. Мы финанилизируем потихонечку (переговоры) и по развитию нефтяных и газовых месторождений, и по созданию объектов СПГ. Думаю, что мы определили проекты на более $40 млрд, в скором будущем мы их переведем в практическую плоскость», - сказал он.

11 октября в рамках конференции Джавад Оужи провел рабочую встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Стороны обсудили глобальную энергетическую повестку и перспективы сотрудничества «Газпрома» и Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Иран заинтересован в поставках газа из России и что этот вопрос обсуждается.