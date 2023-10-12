Егише Киракосян представил в суде ООН десять требований Армении к Азербайджану
15:10, 12 Октябрь 2023
Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян, который также является представителем Армении в Международном Суде по иску Армении к Азербайджану, представил десять требований Армении к Азербайджану в рамках применения промежуточных мер.
Как сообщает «Арменпресс», Егише Киракосян заявил, что на основании иска о принятии промежуточных мер от 28 сентября 2023 года Армения просит Международный Суд ООН применить следующие меры до принятия решения по данному делу:
- Азербайджану не следует предпринимать такие меры, которые могут привести к нарушению его обязательств по международной конвенции.
- Азербайджану не следует предпринимать действия, направленные на прямое или косвенное вытеснение армян, оставшихся в Нагорном Карабахе, или предотвращение быстрого и безопасного возвращения тех, кто был перемещен во время недавних военных атак, в том числе тех, кто бежал в Армению или третьи страны. В то же время Азербайджан должен позволить желающим беспрепятственно покинуть Нагорный Карабах.
- Азербайджан обязан вывести всех военных и сотрудников правоохранительных органов из всех гражданских населенных пунктов Нагорного Карабаха, оккупированных в результате вооруженного нападения 19 сентября 2023 года.
- Азербайджан должен помогать, а не создавать препятствия, чтобы ООН и ее специализированные организации могли работать с этническими армянами Нагорного Карабаха. Азербайджан не должен каким-либо образом вмешиваться в их деятельность.
- Азербайджан должен помогать, а не препятствовать каким-либо образом, чтобы Международный Комитет Красного Креста мог оказать помощь этническим армянам Нагорного Карабаха. Азербайджан обязан сотрудничать с «Красным Крестом» для преодоления других последствий последнего конфликта.
- Азербайджан обязан немедленно обеспечить полное восстановление коммунальных услуг, в том числе газоснабжения и электроснабжения в Нагорном Карабахе, и не должен нарушать их в будущем.
- Азербайджан обязан не предпринимать карательных действий против действующих или бывших политических представителей или военнослужащих Нагорного Карабаха.
- Азербайджан не должен модифицировать или уничтожать какой-либо памятник, посвященный памяти Геноцида армян 1915 года, или любой другой памятник, армянский культурный объект, который все еще существует в Нагорном Карабахе.
- Азербайджан обязан признать и учитывать законные реестры актов гражданского состояния, документы, удостоверяющие личность, права собственности и реестры, созданные властями Нагорного Карабаха. Азербайджан должен быть обязан не уничтожать и не конфисковывать эти реестры и документы.
- Азербайджан обязан представлять в суд ООН отчеты обо всех мерах, которые он должен принять для выполнения приказа, в течение одного месяца с момента принятия решения, а затем каждые три месяца, пока суд не примет окончательное решение по этому делу.-
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | In English | Հայերեն | En Français | Türkçe | باللغة العربية | AMP Версия