Егише Киракосян представил в суде ООН десять требований Армении к Азербайджану

Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян, который также является представителем Армении в Международном Суде по иску Армении к Азербайджану, представил десять требований Армении к Азербайджану в рамках применения промежуточных мер.

Как сообщает «Арменпресс», Егише Киракосян заявил, что на основании иска о принятии промежуточных мер от 28 сентября 2023 года Армения просит Международный Суд ООН применить следующие меры до принятия решения по данному делу: