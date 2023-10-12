Правительство Армении выделило около $100 миллионов на помощь переселенцам из Нагорного Карабаха: Никол Пашинян

Для оказания поддержки вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха на данный момент правительство выделило около $100 миллионов по различным программам.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Часть этих средств уже дошла до получателей, другая часть поступит в ближайшие месяцы в рамках различных программ», - написал премьер-министр.