Правительство Армении выделило около $100 миллионов на помощь переселенцам из Нагорного Карабаха: Никол Пашинян
15:05, 12 Октябрь 2023
Для оказания поддержки вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха на данный момент правительство выделило около $100 миллионов по различным программам.
Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Часть этих средств уже дошла до получателей, другая часть поступит в ближайшие месяцы в рамках различных программ», - написал премьер-министр.
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