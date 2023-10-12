Таможенные органы СНГ готовят документы для взаимодействия в чрезвычайных ситуациях

Таможенные органы стран СНГ намерены подписать меморандум о взаимодействии при возникновении нештатных ситуаций в пунктах пропуска, а также соглашение о создании центра экспертиз. Соответствующие предложения были представлены на заседании Совета руководителей таможенных служб стран СНГ в Душанбе. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

«Соглашения по центру и меморандум о взаимодействии по нештатным ситуациям, их презентовали сейчас всем уже на уровне руководства (таможенных) служб. Я думаю, что на следующем заседании мы их примем», - заявил журналистам исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.

Он отметил, что работа по предотвращению нештатных ситуаций на пунктах пропуска является важной, так как помогает избежать задержек при перевозке товаров.

«Таможенная экспертиза – это очень важный и серьезный инструмент. Важно, чтобы одинаково применялись методы, приходили к одним и тем же заключениям в одинаковых ситуациях, чтобы не было разночтений. И, конечно, недопустимы ситуации, когда по одному и тому же вопросу существуют экспертизы с разными выводами», - сказал Давыдов.

Во встрече, прошедшей в Душанбе в прямом формате, приняли участие руководители таможенных органов и профильных ведомств Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также подключились в онлайн формате представители Армении и Кыргызстана.