Мартин Лоуренс представил в суде ООН факты насильственной депортации армянского населения Нагорного Карабаха

В ходе обсуждения иска Армении к Азербайджану в Международном Суде адвокат, представляющий Армению, Лоуренс Мартин подчеркнул, что армяне Нагорного Карабаха были вынуждены покинуть свою родину в результате действий Азербайджана.

«Все армянское население Нагорного Карабаха, 100 000 человек, было вынуждено покинуть свои дома. Все это произошло не только по причине страха. Это не означает, что они просто оставили все и ушли. У них были на то веские причины», - как сообщает «Арменпресс», сказал Лоуренс, представляя неотложность разрешения ситуации, созданной нападением Азербайджана на Нагорный Карабах 19 сентября, и риски серьезных и необратимых последствий.

Он привел факты как последствий блокады с декабря прошлого года, так и антиармянской политики Азербайджана в предшествующий ей период.

Лоуренс подчеркнул, что этнические армяне Нагорного Карабаха очень хорошо знают, что эта ненависть пропагандируется и внедряется на всех уровнях азербайджанского общества. В Азербайджане детей со школы учат ненавидеть этнических армян.

Он подчеркнул что, армянам трудно забыть 44-дневную войну 2020 года.

«Суд обязательно вспомнит ужасные видеозаписи того, как вооруженные силы Азербайджана применяют насилие и смертную казнь в отношении бесправных армян, мирных жителей и солдат, неуважительно относятся к их телам. Кроме того, суд вспомнит так называемый парк военной победы, где армянские военнослужащие были представлены в расистских и неуважительных образах», - сказал Лоуренс, напомнив, что в результате войны 2020 года десятки тысяч этнических армян вынуждены были покинуть свои дома с оккупированных Азербайджаном территорий Нагорного Карабаха. Азербайджан по Трехстороннему заявлению обязался обеспечить их возвращение, но никто не смог возвратиться. Напротив, в августе 2020 года Азербайджан очистил еще больше сел, расположенных в Лачинском коридоре.

Адвокат, представляющий Армению, выразил уверенность, что нападение Азербайджана 19 сентября было кульминацией хорошо продуманного плана, но до этого была блокада Нагорного Карабаха, в ходе которой Азербайджан отказался выполнять решения международного сообщества и суда для обеспечения беспрепятственного передвижения людей и транспортных средств в обоих направлениях.

«В заявлении, сделанном по наблюдениям группы экспертов ООН 7 августа этого года, было отмечено, что блокада поставила народ Нагорного Карабаха перед проблемой крайней нехватки продовольствия, медикаментов, гигиенических средств и других предметов первой необходимости, привела к приостановке деятельности медицинских и образовательных учреждений и подвергла серьезному риску жизнь детей, беременных женщин, пожилых людей и инвалидов. Более того, Азербайджан нарушил поставки газа и электроэнергии. Эти шаги еще больше усугубили страдания этнических армян, что было признано и осуждено международным сообществом», - сказал адвокат, подчеркнув, что на протяжении многих лет азербайджанские военные обстреливали жителей, работающих вблизи линии соприкосновения.

Он добавил, что, запретив ввоз даже небольшого количества гуманитарных грузов в Нагорный Карабах, в сезон сельскохозяйственных работ азербайджанские военные расстреливали мирных жителей, работающих на полях, не позволяя им собирать собственный урожай, в результате чего некоторые этнические армяне уже голодали, а оставшиеся запасы продовольствия были очень скудны.