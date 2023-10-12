Армянское Общество Красного Креста и Группа компаний «Галакси» передадут семьям из Арцаха 100 тонн гуманитарной помощи

Объединение во имя гуманистических ценностей: одно из крупнейших предприятий Армении, группа компаний «Галакси» совместно с Армянским Обществом Красного Креста инициирует общественную гуманитарную инициативу корпоративного сектора, направленную на поддержку соотечественников, насильственно перемещенных из Арцаха. В связи с этим, 9 октября в головном офисе Армянского общества Красного Креста (АОКК) был подписан Меморандум о взаимопонимании между Обществом Красного Креста и группой компаний «Галакси».

Меморандум подписали Анна Егиазарян, Генеральный секретарь Армянского Общества Красного Креста и соучредитель и генеральный директор группы компаний «Галакси» Арам Хачатрян, с твердым убеждением, что забота и ответственность жизненно необходимы для наших соотечественников.

«Мы все едины и полны решимости в определенной степени упростить трудности наших соотечественников, насильственно переселенных из Арцаха. В этом смысле я высоко ценю наше сотрудничество с Армянским Красным Крестом, который за эти дни проделал колоссальную работу. Группа компаний «Галакси», вместе с компаниями группы и их сотрудниками, также присоединяется к проводимой гуманитарной работе. Это не помощь от компаний, а идеологическое и гуманитарное содействие сообщества «Галакси» вместе с ее компаниями», - заявил соучредитель и генеральный директор группы компаний «Галакси» Арам Хачатрян.



В рамках инициативы 100 тонн продуктов питания будут распределены 5000 семьям, насильственно переселенным из Республики Арцах, в виде ежедневных продуктовых наборов для того, чтобы пережить зиму. Упаковки будут изготовлены по принципу «лучший товар и достойная упаковка», в целях которого около 300 волонтеров из числа сотрудников присоединились к Армянскому сообществу Красного Креста.

Инициатива воплощается в жизнь совместно с компаниями Chronograph, Gate2, IUNetworks, Megafood, Paul Armenia, Santafe, Teryan5, Time, Ucom и Yerevan Mall, входящие в состав Группы компаний «Галакси» при существенной финансовой поддержке учредителей. Организационную часть инициативы исполнит компания «Аксель Мондриан и партнеры», а весь процесс выбора бенефициаров и распределения пакетов будет организован при поддержке Армянского Красного Креста.





«Мы приветствуем и высоко ценим всевозможные шаги корпоративного сектора демонстрации социальной ответственности, направленные на максимальное облегчение гуманитарного бремя уязвимых групп. Убеждены, что такое образцовое комплексное, многостороннее и постоянное сотрудничество между гуманитарной организацией и группой корпоративных компаний является эффективным форматом оказания гуманитарной помощи и повышения устойчивости сообществ», - отметила Анна Егиазарян, Генеральный секретарь Армянского общества Красного Креста.



Сотрудничество и подготовка к зиме уже стартовали, а распределение по регионам начнется с середины октября. Стороны периодически будут представлять общественности отчеты о прозрачности и подотчетности.