Только промежуточные меры предотвратят проводимую Азербайджаном этническую чистку: Егише Киракосян - в суде ООН

Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян подчеркнул, что Азербайджан неоднократно был готов ввести в заблуждение международное сообщество, и не подчиняться постановлениям Международного суда, пытаясь оправдать свои нарушения международного права. Предотвратить этническую чистку, проводимую Азербайджаном, можно лишь промежуточными мерами по защите прав армян Нагорного Карабаха.

Как передает «Арменпресс», при слушании иска Армении к Азербайджану в Международном суде ООН Егише Киракосян напомнил, что не прошло и девяти месяцев, как он с трибуны этого суда предупреждал, что Азербайджан реализует план подчинения Нагорного Карабаха и этнических чисток.

Он с сожалением отметил, что этот план уже стал реальностью. После девятимесячной блокады, грубо нарушая постановления Международного суда ООН, и несмотря на широкое международное осуждение, Азербайджан 19 сентября начал полномасштабное наступление на Нагорный Карабах, а затем цинично открыл Лачинский коридор, но лишь с целью позволить более чем сотне тысяч бегущих армян выехать оттуда. Киракосян напомнил, что на протяжении тысячелетий подавляющее большинство населения Нагорного Карабаха составляли армяне, а сегодня армян там почти не осталось.

«Я ожидаю, что мой азербайджанский коллега скажет в этом суде, что Азербайджан привержен примирению и так называемому мирному будущему с армянами, но если эти слова покажутся вам знакомыми, то это потому, что он говорил точно такие же слова девять месяцев назад. Между тем, в действительности Азербайджан продолжал умышленно подрывать важнейшие общественные услуги и предал голодной смерти армянское население Нагорного Карабаха, а через 8 месяцев жестоко напал на них, вынудив бежать с Родины предков. Я ожидаю, что мой азербайджанский коллега скажет, что Азербайджан позволит вернуться тем, кто считается его гражданами. Такое обещание Азербайджан дал в октябре 2021 года, когда обязался обеспечить возвращение перемещенных лиц на территориях, перешедших под его юрисдикцию, независимо от их национальной принадлежности или этнического происхождения. Прошло два года, и ни одному армянину не разрешили вернуться на эти территории. Вместо этого все армяне, оставшиеся в Нагорном Карабахе, также были вынуждены покинуть свои дома. Я также ожидаю, что представитель Азербайджана скажет, что они будут относиться ко всем возвращающимся армянам в соответствии с обязательствами Азербайджана по международной конвенции. Азербайджан дал такое обещание в октябре 2021 года, но две временные меры, назначенные судом ООН, не помешали ему усугубить нарушения положений конвенции», - сказал Киракосян.

Он сказал, что с сентября 2020 года Азербайджан предпринимал шаги по изгнанию этнических армян Нагорного Карабаха и делал это одновременно с рассмотрением иска Армении в Суде ООН. Международное сообщество не остановило этот процесс, возможно, по политическим соображениям, а политика этнической чистки, проводимая Азербайджаном, сегодня абсолютно всем понятна.

«Ответственность Азербайджана за нарушения будет определена на стадии расследования этого дела, но сегодня еще можно существенно изменить ситуацию на месте. Еще есть время предотвратить необратимое насильственное перемещение этнических армян, защитив тех немногих армян, которые все еще остаются в Нагорном Карабахе, а также тех, кто был похищен и в настоящее время незаконно содержится в азербайджанских тюрьмах. Цинизм Азербайджана выходит за рамки воображения. Эта страна жалуется, что требования армянской стороны противоречат нормам и принципам международного права, утверждая, что эти действия являются главной угрозой установлению мира, безопасности и справедливости в регионе, что Армения якобы не заинтересована в процессе урегулирования конфликта, в то время как данная позиция категорически противоречит основам международного правопорядка, одной из которых является то, что споры должны решаться только мирным путем. Это фактически доказывает, как на самом деле Азербайджан предпочитает решать свои споры, то есть незаконным применением силы. Так Азербайджан воспринимает мир и безопасность» - заметил Киракосян.

Азербайджан неоднократно показывал, что он не только готов ввести в заблуждение международное сообщество, но и готов не подчиняться решениям Международного Суда, пытаясь оправдать свои нарушения международной конвенции.

«В таких условиях только посредством бесспорных промежуточных мер, защищающих права армян Нагорного Карабаха, можно будет предотвратить осуществляемую Азербайджаном этническую чистку, предотвратить ее продолжение, а также гарантировать сохранение тысячелетнего культурного присутствия армян в Нагорном Карабахе и предотвратить его разрушение, что уже было сделано в Нахиджеване, и делается сегодня в других частях Азербайджана.

С помощью промежуточных мер можно будет защитить похищенных военных и политических лидеров Нагорного Карабаха от ложных уголовных обвинений. Но если в этих промежуточных мерах будет какая-то неопределенность, то Азербайджан обязательно воспользуется ею и таким поведением обеспечит непрерывное уничтожение исторического и культурного присутствия этнических армян в Нагорном Карабахе. В таких обстоятельствах мы уже в третий раз обращаемся в Международный суд ООН», - заключил представитель РА по международным правовым вопросам.