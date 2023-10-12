Армения занимает 9-е место в рейтинге стран с самым низким уровнем преступности

Согласно рейтингу независимой международной организации World Population Review за 2023 год, Армения занимает 9-е место в списке стран с самым низким уровнем преступности. Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян заявил об этом на заседании правительства.

«Организация World Population Review составила таблицу уровня преступности по странам на 2023 год. Армения заняла 9 место среди стран с самым низким уровнем преступности. То есть мы находимся на 9-м месте в списке лучших стран мира по криминальной ситуации», - сказал премьер-министр.

Пашинян подчеркнул качество работы полиции, следственных органов и прокуратуры, что, по его словам, повлияло на низкий уровень преступности.

«Конечно, 9-е место - это очень высокий показатель, но наш план-минимум должен состоять в том, чтобы не отступить от этого показателя и занять более высокие места», - добавил премьер-министр.