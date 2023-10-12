Правительство одобрило проект предоставления социальной помощи переселенцам из Нагорного Карабаха в течение 6 месяцев

На заседании правительства Республики Армения 12 октября был одобрен проект предоставления социальной помощи вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха в течение 6 месяцев. Как передает «Арменпресс», вынужденным переселенцам будет выплачиваться 40 000 драмов в месяц на оплату жилья и 10 000 драмов на оплату коммунальных услуг.

Помощь будет оказана взрослым и несовершеннолетним членам семей, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха, за исключением:

Если заявителя нет в РА;

Если заявитель - лицо, зарегистрированное в государственном регистре народонаселения РА.

Переселенцы, владеющие жилой недвижимостью в РА, не будут получать 40 000 драмов за проживание во временном жилье, но смогут использовать 10 000 драмов для оплаты коммунальных услуг.

В Министерстве труда и социальных вопросов сообщили, что на октябрь подавать заявления нет необходимости. Список платежей за этот месяц будет сформирован путем обработки данных лиц, получивших единовременную помощь в размере 100 000 драмов.

Деньги будут переводиться на банковские счета получателей или выдаваться лично в руки «Айпостом», в случае, если получатель старше 75 лет или является инвалидом 1-й или 2-й группы и не имеет банковского счета.

Начиная с ноября, поддержка не будет распространяться на:

Лиц, временно проживающих в учреждениях социальной защиты;

Лиц, временно проживающих на территориях, находящихся в государственной или общинной собственности.

Начиная с ноября, поддержка будет предоставляться на основе одноразовых онлайн-заявок, процедура которых будет представлена дополнительно.